Pauline Croze (+ Guilhem Valayé) L’Unisson, 8 octobre 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

En 2005, elle sort son premier album, simplement intitulé Pauline Croze. Il est disque d’or, elle-même est nommée aux Victoires de la musique et enchaîne une tournée d’un an et demi. Le nom de Pauline Croze est sur toutes les lèvres et dans toutes les oreilles.

Pour son 5e album, Pauline Croze avait « l’ambition de préparer un album très personnel, alliant mes goûts plus axés sur le groove et les nouvelles musiques dites urbaines que sur la chanson traditionnelle ».

Et si le style évolue, des constantes s’affichent : la grâce et la subtilité qui habille sa voix.

?GUILHEM VALAYÉ

Après 10 ans à naviguer avec 3 minutes sur mer, après une demi-finale de The Voice (2015), après une collaboration avec Zazie, Guilhem Valayé nous livre son EP : « Aubrac ». Il dévoile ses mélodies douces, exactes et efficaces, son écriture confidente, engagée, poétique. Sa voix fière et fidèle, écorchée au détour des sentiments plus complexes s’allie à sa présence scénique, indéfinissable. Et le public est transporté d’une même force.

Production :

Asterios Spectacles

Avec :

Pauline Croze, chant et guitare ? ?

Arnaud Laprêt, batterie ?

Emmanuel Ralambondrainy, clavier ?

⏱ 2h

A partir de 12 ans; Tarif catégorie 1.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T20:30:00+02:00

2022-10-08T22:30:00+02:00