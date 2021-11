L'Union Salle des fêtes Haute-Garonne, L'Union L’USINE JOB, UNE ÉPOPÉE OUVRIÈRE Salle des fêtes L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’USINE JOB, UNE ÉPOPÉE OUVRIÈRE Salle des fêtes, 26 novembre 2021 14:30, L'Union. Vendredi 26 novembre, 14h30, 20h00 Sur place Tarif par spectacle : 8€ / 6€ (-18 ans et petits revenus) / 4€ (-12 ans) culture@mairie-lunion.fr, 05 62 89 22 87 l’histoire de l’usine JOB, spectacle de théâtre dans le cadre de l’événement CRÉA(C)TRICES qui rassemble 3 compagnies de théâtre autour de 3 femmes, comédiennes et metteuses en scène ! La Compagnie Une Petite Lueur s’est saisie de l’histoire de l’usine JOB, transformée en fiction et portée par trois comédiennes qui alterneront chœurs ouvriers, réunions syndicales orageuses, récits de luttes dignes d’une épopée et séances de Monopoly entre financiers. Une façon distanciée de raconter comment les usines sont devenues des lieux de culture, que leurs anciens ouvriers visitent avec tarif demandeur d’emploi. JOB a échappé à ce destin : il est l’outil même de ses anciens ouvriers. Vendredi 26 novembre > 14h30 et 20h

Théâtre | 1h15 | À partir de 12 ans

Autrice : Sarah Freynet • Mise en scène : Anne Bourgès •

Interprétation : Delphine Alvado, Anne Bourgès et Dominique Bru • Scénographie, création lumière et costumes : Kantuta Varlet Salle des fêtes 6bis avenue des Pyrénées 31240 L’Union 31240 L’Union Haute-Garonne vendredi 26 novembre – 14h30 à 16h00

vendredi 26 novembre – 20h00 à 22h00

