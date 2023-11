Téléthon – Les 1er et 2 Décembre L’Union L’Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Téléthon – Les 1er et 2 Décembre
L'Union
1 et 2 décembre

Vendredi 1er décembre à 19h

Soirée de spectacles de danse dans la Grande Halle

19h30 les pitchouns du quadrille occitan

20h15 L’Union GR Danse sur le thème “le jeu”.

Entrée: 5€ Samedi 2 décembre à partir de 13h30

La Grande Dictée

Salle des fêtes ( dictée enfants du CM1 à la 3ème, lycéens et adultes)

Inscription : 5€

Buvette pour ces 2 manifestations, au profit du Téléthon

