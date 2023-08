Journées du Patrimoine – Les 16 et 17 septembre L’Union L’Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Union Journées du Patrimoine – Les 16 et 17 septembre L’Union L’Union, 16 septembre 2023, L'Union. Journées du Patrimoine – Les 16 et 17 septembre 16 et 17 septembre L’Union Bloquez votre week-end du 16 et 17 septembre pour (re)découvrir L’Union de manière inédite lors des Journées du Patrimoine ! En partenariat avec l’association L’UHMEP (L’Union Histoire, Mémoire Et Patrimoine), nous vous proposons un parcours à la recherche de quelques lieux emblématiques de L’Union. Ce parcours vous sera proposé sous forme de jeu de piste ; à réaliser en famille, entre amis ou même en solo ! Le jeu de piste débutera devant l’Olivier qui se situe en face de la Mairie. Il se clôturera au Musée de la Belle Hôtesse où sont exposées les Pirogues et où une exposition sur l’histoire de L’Union vous sera présentée et commentée. Des jeux et challenges seront proposés pour valider chaque étape du jeu de piste… réussirez-vous à venir jusqu’aux Pirogues ? Le jeu de piste sera proposé en format papier et en format numérique, les liens de téléchargement vous seront communiqués prochainement. (Vous pourrez venir chercher le format papier en Mairie ou le jour J au pied de l’Olivier !) L’Union L’Union, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

