L'Union World Clean Up 2023 – Samedi 16 septembre L’Union L’Union, 16 septembre 2023, L'Union. World Clean Up 2023 – Samedi 16 septembre Samedi 16 septembre, 10h00 L’Union Pour la 6ème année consécutive, L’Union est ville hôte de l’évènement et vous donne rendez-vous le samedi 16 septembre de 10h à 12h pour nettoyer le bord de l’Hers et sensibiliser encore un peu plus toutes les générations à la cause environnementale. Venez passez 2h à ramasser et trier les déchets le long de L’Hers en compagnie de bénévoles. L’organisation aura quelques paires de gants fournies par la mairie mais pensez à amener aussi les vôtres et des vieux sacs de courses réutilisables. Si vous souhaitez aller dans l’herbe, pensez également à prendre vos bottes et pantalons longs. Le départ se fera à 10h sur le parking en face du McDonald après un café pour bien démarrer cette matinée « Bonne Action » pour l’environnement ! L’Union L’Union, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

environnement déchets

