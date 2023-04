Mini-ferme pédagogique – Mercredi 19 avril L’Union L'Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Mini-ferme pédagogique – Mercredi 19 avril L’Union, 19 avril 2023, L'Union. Mini-ferme pédagogique – Mercredi 19 avril Mercredi 19 avril, 14h30 L’Union Renseignements Sur place, chacun pourra découvrir tous les animaux de la ferme version miniature: le micro cochon, les moutons Ouessant, les chèvres toys, les lapins bélier, les poules d’ornement et les oies normandes. Certains animaux seront présentés das des enclos, d’autres en liberté totale. AU PROGRAMME: 14h30: début de la découverte

16h: entract’ gourmand

17h: fin de l’évènement.

Rendez vous sur place au 1 rue Angèle Bettini Del Rio , 3.1240 L’Union L’Union L’Union, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 26 28 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.domitys.fr/residence-services-senior/occitanie/haute-garonne-31/lunion-les-pastellistes-31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

