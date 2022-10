Concours photo : Fête de l’arbre – Les 12 et 13 novembre L’Union L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Union

Concours photo : Fête de l’arbre – Les 12 et 13 novembre L’Union, 12 novembre 2022, L'Union. Concours photo : Fête de l’arbre – Les 12 et 13 novembre 12 et 13 novembre L’Union

Renseignements

Un concours photo sur le thème de l’arbre-protecteur L’Union L’Union, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.unionimages.fr/ »}] Avec le projet d’une Plantation de Micro-Forêt fin 2022 et d’organisation d’une Fête de l’Arbre qui se finalisera au Printemps 2023, nous souhaitons tous vous impliquer autour de rencontres, de partages, pour amener une cohérence à ce projet de démocratie participative touchant à notre patrimoine commun. Nous souhaitons vous faire prendre conscience de l’importance majeure de l’arbre, si précieux pour notre bien-être, notre santé et notre qualité de vie. Nous vous proposons d’être acteur de ce projet, fruit d’une collaboration entre la commune de L’Union, l’association Union-Images et l’association Nord-Est Toulousain en Transition, et de participer à un premier évènement introductif de cette grande Fête : Fête de l’arbre L’objectif de l’association Nord-Est Toulousain en Transition (NETT) créée en Juillet 2019, est de fédérer et promouvoir différentes initiatives locales oeuvrant pour la transition énergétique et écologique, pour un avenir durable, solidaire, citoyen, en lien avec le vivant. Alors si cela vous touche, si cela vous parle, si vous voulez faire partie de cette aventure, rejoignez-nous !

A vos appareils pour proposer vos meilleures prises de vue !

Ce concours fera l’objet d’une exposition des photographies sélectionnées par le Jury avec remise des Prix fin 2022 et présentée au public lors de la fête de l’Arbre organisée à la Grande Halle de L’Union au Printemps 2023, avec d’autres productions artistiques, culturelles ou pédagogiques de partenaires de L’Union. INFORMATIONS PRATIQUES POUR PARTICIPER AU CONCOURS PHOTO

– Le règlement du concours sera disponible sur le site de la ville.

– Il sera piloté par l’association Union-Images en collaboration avec l’association Nord-Est Toulousain en Transition.

– L’ouverture du concours pourra être effective du 1er Juillet 2022 et prendra fin le 22 Octobre 2022.

– Ce concours est ouvert à toute personne majeure ou mineure (avec autorisation écrite des parents) et aux photographes amateurs uniquement.

– Une fois que vous aurez choisi vos clichés, vous pourrez via le formulaire qui sera mis en place sur le site d’Union Images www.unionimages.fr/ rubrique Concours Municipal, envoyer vos fichiers numériques. Ces photos ne devront pas dépasser 3 MO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T10:00:00+01:00

2022-11-13T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu L'Union Adresse L'Union, 31240 L'Union Ville L'Union lieuville L'Union L'Union Departement Haute-Garonne

Concours photo : Fête de l’arbre – Les 12 et 13 novembre L’Union 2022-11-12 was last modified: by Concours photo : Fête de l’arbre – Les 12 et 13 novembre L’Union L'Union 12 novembre 2022 L'Union L'Union L'Union

L'Union Haute-Garonne