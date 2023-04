FESTIVAL PL@NET Avenue de Bayonne, 7 mai 2023, L'Union.

Co-organisé par de jeunes bénévoles et la MJC de l’union vous retrouverez ce jour toutes sortes d’activités en lien avec l’environnement et les nouvelles technologies..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Avenue de Bayonne HALLE SAINT CAPRAIS

L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie



Co-organized by young volunteers and the MJC de l’union you will find all kinds of activities related to the environment and new technologies.

Coorganizado por jóvenes voluntarios y el MJC de l’Union, encontrará todo tipo de actividades relacionadas con el medio ambiente y las nuevas tecnologías.

Der Tag wird von jungen Freiwilligen und der MJC de l’union mitorganisiert und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umwelt und neuen Technologien.

