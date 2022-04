L’Union fait la boule La boule Mouginoise, 16 avril 2022, Mougins.

L’Union fait la boule

La boule Mouginoise, le samedi 16 avril à 09:30

L’Union fait la boule ——————— ### 2e édition tournois de pétanque handi/valide LE CONCOURS : L’objectif est de réunir pour un moment de partage et festif un public de personnes valides et porteuses de handicaps divers lors d’un concours de pétanque avec remise de trophées. L’objectif de cet évènement est de mettre en avant les qualités d’entraide, de solidarité et de communication autour du jeu. L’objectif commun est l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. Notre priorité : l’union des compétences, la capacité d’adaptation, l’esprit d’équipe et la bonne humeur ! Montrer que la différence a sa place dans notre quotidien et qu’elle est complémentaire et indispensable à la réussite du groupe. **CONSTITUTION DES EQUIPES :** Concours ouvert aux adultes et enfants de plus de 8 ans. 40 équipes en triplette (3 joueurs par équipe) soit 120 joueurs au total. ORGANISATION DE LA JOURNÉE : 9h30 – 17h Accueil à partir de 8h30 _Concours organisé à l’initiative du Comité consultatif pour le handicap de la ville de Mougins, son service des Sports et son service Animation Jeunesse et la participation des associations de boulistes « La Boule Mouginoise », « Le cercle des Traditions mouginoise » et le Comité des Fêtes._

INFOS ET INSCRIPTIONS : 06 12 56 27 79 de 9h à 12h

L’Union fait la boule

La boule Mouginoise mougins 225 avenue Paul Robert Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T17:00:00