L’Union européenne sous tous les angles La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

Le vendredi 09 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Gratuit sur réservation

Quels enjeux pour les élections européennes de juin ? Qu’est-ce que la citoyenneté européenne ? En ouverture de la séquence de programmation Eu.topia, Le Dessous des cartes d’ARTE se réinvente en public pour répondre à ces questions.

À six mois des élections européennes, le Dessous des cartes d’ARTE, magazine présenté par Émilie Aubry, s’installe à la Gaîté Lyrique et invite des journalistes et des intellectuels à venir livrer leurs regards sur les enjeux du scrutin de juin prochain. Ces derniers pourront réagir à des extraits de l’émission hebdomadaire portant sur leurs pays respectifs, mais aussi les mettre en perspective au regard de l’actualité des derniers mois.

Cette conversation en public propose d’interroger ce qui lie les Européen·nes, mais également ce qui rend la citoyenneté européenne parfois si abstraite. Enfin, le public sera invité à participer à cet échange et se demander si, parfois, le Dessous des cartes lui-même n’a pas un regard trop « français » sur cette Union européenne à 27… et peut-être, demain, à 36.

Le dessous des cartes

Sur ARTE, Le dessous des cartes décrypte les enjeux de notre monde contemporain au moyen de cartes géographiques. Diffusée à l’antenne tous les samedis à 19h30, l’émission est disponible en replay et en VOD et DVD.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.gaite-lyrique.net/evenement/lunion-europeenne-sous-tous-les-angles https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.gaite-lyrique.net/evenement/lunion-europeenne-sous-tous-les-angles

La Gaîté Lyrique