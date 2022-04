L’Union européenne en un clin d’oeil Hôtel du Département de la Vienne Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

L’Union européenne en un clin d’oeil Hôtel du Département de la Vienne, 16 mai 2022, Poitiers. L’Union européenne en un clin d’oeil

du lundi 16 mai au mardi 31 mai à Hôtel du Département de la Vienne Entrée conditionnée aux conditions d’accès à l’Hôtel du Département de la Vienne (horaires d’ouverture, mesures de sécurité…)

Cette exposition explique de manière pédagogique et illustrée le fonctionnement de l’Union européenne et de ses institutions, son histoire et ses compétences. Hôtel du Département de la Vienne 1 Place Aristide Briand 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T12:00:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T16:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T12:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T16:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T12:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T16:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T12:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T16:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T12:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T16:00:00;2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T12:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T16:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T12:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T16:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T12:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T16:00:00;2022-05-30T09:00:00 2022-05-30T12:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T16:00:00;2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T12:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Hôtel du Département de la Vienne Adresse 1 Place Aristide Briand 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Hôtel du Département de la Vienne Poitiers Departement Vienne

Hôtel du Département de la Vienne Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

L’Union européenne en un clin d’oeil Hôtel du Département de la Vienne 2022-05-16 was last modified: by L’Union européenne en un clin d’oeil Hôtel du Département de la Vienne Hôtel du Département de la Vienne 16 mai 2022 Hôtel du Département de la Vienne Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne