L’Union béarnaise fête ses 20 ans Argagnon, 21 mai 2022, Argagnon.

L’Union béarnaise fête ses 20 ans Argagnon

2022-05-21 – 2022-05-21

Argagnon Pyrénées-Atlantiques Argagnon

12 EUR Journée retrouvailles licenciés et supporters des 20 saisons, au stade d’Argagnon : Pique nique géant, puis animations diverses : volley, molky, pétanque … Buvette et food truck sur place toute la journée

18h : Verre de l’amitié.

20h30 : Repas

Menu : Blanquette de veau/riz , fromage, tarte poire-chocolat, vin et café

23h : Bal avec Heptagone

Journée retrouvailles licenciés et supporters des 20 saisons, au stade d’Argagnon : Pique nique géant, puis animations diverses : volley, molky, pétanque … Buvette et food truck sur place toute la journée

18h : Verre de l’amitié.

20h30 : Repas

Menu : Blanquette de veau/riz , fromage, tarte poire-chocolat, vin et café

23h : Bal avec Heptagone

Journée retrouvailles licenciés et supporters des 20 saisons, au stade d’Argagnon : Pique nique géant, puis animations diverses : volley, molky, pétanque … Buvette et food truck sur place toute la journée

18h : Verre de l’amitié.

20h30 : Repas

Menu : Blanquette de veau/riz , fromage, tarte poire-chocolat, vin et café

23h : Bal avec Heptagone

Heptagone

Argagnon

dernière mise à jour : 2022-05-05 par