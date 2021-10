LUNÉVILLE SE RACONTE AUTOUR DE LA GUERRE DE 1870 Lunéville, 8 novembre 2021, Lunéville.

LUNÉVILLE SE RACONTE AUTOUR DE LA GUERRE DE 1870 2021-11-08 – 2021-11-14 Salon des Halles et Théâtre Place Léopold et 37 rue de Lorraine

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Animations culturelles autour du conflit 1870 – 1871 : expositions et conférences culturelles prévues du 08 au 14 novembre 2021. Animations organisées par la Ville de Lunéville. Retrouvez l’agenda détaillé sur luneville.fr. Entrée libre.

* Lundi 08 novembre au Salon des Halles à 17h : conférence sur “Lunéville et la guerre de 1870: transformation d’une cité” et sur l’université nancéenne issue de la guerre de 1870 : le transfèrement de la Médecine et de la Pharmacie (P. labrude).

* Jeudi 11 novembre au Salon des Halles à 15h : Journée de mémoire, interventions sur les relations privilégiées entre Lunéville et Sarrebourg de 1870 à 1919 (G. Vélot), les artistes au service du projet de monument aux morts de Lunéville (R. Dagorne), les monuments aux morts de la guerre de 1870 en Meurthe-et-Moselle (J.P Seichepine) + cérémonie du 11 novembre devant le Monument aux morts à 11h.

* Samedi 13 novembre au Salon des Halles à 15h : Focus sur l’activité économique : interventions sur la Société Strasbourgeoise de Constructions Mécaniques de son installation à l’aube du XXème siècle (C. Loillier), les brasseries lorraines de 1870 à 1914 (B. Taveneaux), l’entreprise de jouets Villard et Weill de 1870 à 1914 (J. Guénot).

* Dimanche 14 novembre au Théâtre à 15h : On apprend en s’amusant : interventions sur l’esprit de revanche (J. Guénot) st sur la défaite en chantant : mémoires de la Guerre de 70 (D. Francfort) entrecoupée de chants proposés par l’école de musique de Lunéville.

