Visite nocturne libre du musée du château Musée du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Visite nocturne libre du musée du château Musée du Château de Lunéville, 14 mai 2022 19:30, Lunéville. Samedi 14 mai, 19h30 Sur place Plongez dans l’ambiance nocturne des collections du château Accès libre de 19h30 à 22h30

(Commun nord uniquement) Musée du Château de Lunéville place de la 2e Division de Cavalerie 54300 Lunéville Meurthe-et-Moselle

03 83 76 04 75 https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ Le musée du château propose un parcours de visite en trois actes permettant une plongée dans l’histoire du château de Lunéville, dans les moeurs et les arts de la cour des ducs de Lorraine au siècle des Lumières. Les collections du musée vous accompagnent dans la visite de ce château unique qui, au XVIIIe siècle, affirme sa dimension de « Versailles lorrain ». Lunéville abrite alors le coeur politique des duchés de Lorraine au dernier siècle de leur indépendance. samedi 14 mai – 19h30 à 22h30 © Stéphane Louis © Stéphane Louis

Détails Heure : 19:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Musée du Château de Lunéville Adresse place de la 2e Division de Cavalerie Ville Lunéville lieuville Musée du Château de Lunéville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Musée du Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

Visite nocturne libre du musée du château Musée du Château de Lunéville 2022-05-14 was last modified: by Visite nocturne libre du musée du château Musée du Château de Lunéville Musée du Château de Lunéville 14 mai 2022 19:30 Lunéville Musée du Château de Lunéville Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle