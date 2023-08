INAUGURATION PLACE LÉOPOLD Lunéville, 20 octobre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Vendredi 20 octobre 16h Inauguration de La place Léopold tous les habitants sont conviés.. Tout public

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Friday, October 20, 4pm Inauguration of Place Léopold all residents are invited.

Viernes 20 de octubre 16.00 h Inauguración de la plaza Léopold Todos los residentes están invitados.

Freitag, 20. Oktober 16 Uhr Einweihung des Place Léopold alle Einwohner sind eingeladen.

