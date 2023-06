L’AUTOCHROME – LEON GIMPEL ET JULIEN GERARDIN Lunéville, 14 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

L’Autochrome – Léon Gimpel et Julien Gérardin : Brevetée par Auguste et Louis Lumière le 17 décembre 1903, l’autochrome est une plaque photographique qui enregistre les couleurs. Elle connaît un succès immédiat et des milliers de photographies ont été réalisées dans le monde entier au début du XXe siècle avec ce procédé que Louis Lumière considérait comme son chef-d’œuvre. L’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy est propriétaire d’un fonds d’autochromes exceptionnel, déposé dans sa bibliothèque : la collection Gérardin, comprenant des photographies prises entre 1907 et 1919 en Lorraine. Aux côtés de quelques-uns de ces travaux, prendront également place certains autochromes de Léon Gimpel pris durant le premier quart du XXe siècle.. Tout public

Vendredi 2023-09-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-28 18:00:00. 0 EUR.

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Autochrome ? Léon Gimpel and Julien Gérardin: Patented by Auguste and Louis Lumière on December 17, 1903, the autochrome is a photographic plate that records colors. It was an immediate success, and thousands of photographs were taken worldwide in the early 20th century using this process, which Louis Lumière considered his masterpiece. The École nationale supérieure d?art et de design de Nancy owns an exceptional collection of autochromes, housed in its library: the Gérardin collection, comprising photographs taken between 1907 and 1919 in Lorraine. Alongside some of these works, the exhibition will also feature autochromes by Léon Gimpel taken during the first quarter of the twentieth century.

Autocromo ? Léon Gimpel y Julien Gérardin: Patentado por Auguste y Louis Lumière el 17 de diciembre de 1903, el autocromo es una placa fotográfica que registra los colores. Su éxito fue inmediato, y a principios del siglo XX se tomaron miles de fotografías en todo el mundo con este procedimiento, que Louis Lumière consideraba su obra maestra. La École nationale supérieure d’art et de design de Nancy posee una excepcional colección de autocromos, conservada en su biblioteca: la colección Gérardin, compuesta por fotografías tomadas entre 1907 y 1919 en Lorena. Junto a algunas de estas obras se expondrán también algunos autocromos de Léon Gimpel tomados durante el primer cuarto del siglo XX.

Der Autochrom ? Léon Gimpel und Julien Gérardin: Das Autochromverfahren wurde am 17. Dezember 1903 von Auguste und Louis Lumière patentiert und ist eine fotografische Platte, die Farben aufzeichnet. Sie war ein sofortiger Erfolg und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden weltweit Tausende von Fotografien mit diesem Verfahren hergestellt, das Louis Lumière als sein Meisterwerk betrachtete. Die École nationale supérieure d’art et de design de Nancy besitzt einen außergewöhnlichen Bestand an Autochromen, der in ihrer Bibliothek aufbewahrt wird: die Sammlung Gérardin, die Fotografien umfasst, die zwischen 1907 und 1919 in Lothringen aufgenommen wurden. Neben einigen dieser Arbeiten werden auch einige Autochromaufnahmen von Léon Gimpel aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts gezeigt.

