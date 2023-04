FÊTE DE L’ÉLEVAGE Champs de Mars, 9 septembre 2023, Lunéville.

Fête de l’Élevage organisée par Stan Elevage avec plusieurs temps forts :

– concours départementaux et régionaux des animaux (vaches, moutons, chèvres, chevaux)

– exposition d’animaux de la ferme (différentes races de vaches et bovins, lapins, poules…)

– dégustations auprès des exposants, éleveurs et producteurs

– présentation de matériel agricole

– animations pour les enfants…

Entrée libre. Contact : Association Stan Elevage (chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle) : 03.83.93.34.77.. Tout public

Samedi 2023-09-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-10 18:00:00. 0 EUR.

Champs de Mars Parc des Bosquets

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Fête de l’Élevage organized by Stan Elevage with several highlights :

– departmental and regional animal competitions (cows, sheep, goats, horses)

– exhibition of farm animals (different breeds of cows and cattle, rabbits, chickens…)

– tastings with exhibitors, breeders and producers

– presentation of farm equipment

– animations for children..

Free entry. Contact: Association Stan Elevage (Meurthe-et-Moselle Chamber of Agriculture): 03.83.93.34.77.

Fête de l’Élevage organizada por Stan Elevage con varios actos destacados:

concursos departamentales y regionales de animales (vacas, ovejas, cabras, caballos)

? exposición de animales de granja (diferentes razas de vacas y bovinos, conejos, pollos, etc.)

? degustaciones con expositores, ganaderos y productores

? presentación de equipos agrícolas

? actividades para niños

Entrada gratuita. Contacto: Asociación Stan Elevage (Cámara de Agricultura de Meurthe-et-Moselle): 03.83.93.34.77.

Fête de l’Élevage, organisiert von Stan Elevage, mit mehreren Höhepunkten:

? regionale und departementale Tierwettbewerbe (Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde)

? Ausstellung von Bauernhoftieren (verschiedene Kuh- und Rinderrassen, Kaninchen, Hühner usw.)

? Verkostungen bei den Ausstellern, Züchtern und Erzeugern

? Vorführung von landwirtschaftlichen Geräten

? Animationen für Kinder ?

Der Eintritt ist frei. Kontakt: Association Stan Elevage (Landwirtschaftskammer Meurthe-et-Moselle): 03.83.93.34.77.

Mise à jour le 2023-04-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS