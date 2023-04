FÊTE NATIONALE avenue de Lattre de Tassigny – Champs de Mars, 13 juillet 2023, Lunéville.

Festivités du 14 juillet organisées par la Ville et le 53e RT. Défilé des militaires et sapeurs-pompiers à 19h30 (avenue de Lattre de Tassigny), suivi du bal populaire

Feu d’artifice tiré à 22h45.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

avenue de Lattre de Tassigny – Champs de Mars

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



July 14th festivities organized by the City and the 53rd RT. Parade of soldiers and firemen at 7:30 pm (avenue de Lattre de Tassigny), followed by the popular ball

Fireworks at 10:45 pm.

Fiestas del 14 de julio organizadas por la Ciudad y el 53 RT. Desfile de soldados y bomberos a las 19.30 h (avenida de Lattre de Tassigny), seguido del baile popular

Castillo de fuegos artificiales a las 22.45 h.

Feierlichkeiten zum 14. Juli, die von der Stadt und dem 53. RT organisiert werden. Parade des Militärs und der Feuerwehr um 19:30 Uhr (Avenue de Lattre de Tassigny), gefolgt von einem Volksball

Feuerwerk um 22.45 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS