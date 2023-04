EXPOSITION PHOTOS DU FCL 2 Place Saint Rémy, 5 juin 2023, Lunéville.

Dans le cadre du 110e anniversaire du club de foot lunévillois : Galerie des cimaises (1er étage) de la Mairie. Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 13h30 à 17h30.. Tout public

Vendredi 2023-06-05 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-22 12:00:00. 0 EUR.

2 Place Saint Rémy Hôtel de Ville – 1er étage

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



As part of the 110th anniversary of the Lunévillois soccer club: Gallery of the picture rails (1st floor) of the Town Hall. Monday to Friday, from 8am to 12pm and 1:30pm to 5:30pm.

En el marco del 110 aniversario del club de fútbol de Lunévillois: Galería de las cimas (1er piso) del Ayuntamiento. De lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 h. y de 13.30 a 17.30 h.

Im Rahmen des 110. Jubiläums des Fußballclubs Lunévillois: Galerie des cimaises (1. Stock) des Rathauses. Montag bis Freitag, von 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr.

