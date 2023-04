ANIM’ EN TERRASSE, 12 mai 2023, Lunéville.

* Le 12 mai 2023 : Animation musicale gratuite proposée par la Ville : avec le groupe Do à Do (Lunéville Ambiance Musique Rock)

– Café de l’Opéra à 18h30

– Les Mères Veilleuses et Brasserie du Château à 19h45

* Le 09 juin 2023 : Avec le groupe Truck Drivers

Le Marigny à 18h

Le Progrès à 19h15

Burger Café à 20h30

* Le 22 juillet 2023 : Avec la prestation de Slim Faste – Animation musicale gratuite proposée par la Ville

– Bar Léopold à 18h30

– Bar Lescapade à 19h45

* Le 11 août 2023 : Animation musicale gratuite proposée par la Ville :

– Café de l’Opéra à 18h30

– Les Mères Veilleuses et Brasserie du Château à 19h45

* Le 08 septembre 2023 : Animation musicale gratuite proposée par la Ville avec Grand Large et Les Cousins

– Le Marigny à 18h

– Le Progrès à 19h15

– Burger Café à 20h30. Tout public

Vendredi 2023-05-12 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-12 . 0 EUR.

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



* May 12, 2023: Free musical entertainment offered by the City: with the group Do à Do (Lunéville Ambiance Musique Rock)

? Café de l’Opéra at 6:30 pm

? Les Mères Veilleuses and Brasserie du Château at 7:45 pm

* June 09, 2023 : With the group Truck Drivers

Le Marigny at 6pm

Le Progrès at 7:15pm

Burger Café at 8:30 pm

* July 22, 2023: With the performance of Slim Faste – Free musical entertainment offered by the City

? Bar Léopold at 6:30 pm

? Bar Lescapade at 7:45 pm

* August 11, 2023: Free musical entertainment offered by the City:

? Café de l’Opéra at 6:30 pm

? Les Mères Veilleuses and Brasserie du Château at 7:45 pm

* September 08, 2023: Free musical entertainment offered by the City with Grand Large and Les Cousins

? Le Marigny at 6pm

? Le Progrès at 7:15 pm

? Burger Café at 8:30 pm

* 12 de mayo de 2023: Animación musical gratuita ofrecida por la Ciudad: con el grupo Do à Do (Lunéville Ambiance Musique Rock)

? Café de la Ópera a las 18.30 h

? Les Mères Veilleuses y Brasserie du Château a las 19.45 h

* 09 de junio de 2023: Con el grupo Truck Drivers

Le Marigny a las 18.00 h

Le Progrès a las 19.15 h

Burger Café a las 20.30 h

* 22 de julio de 2023: Con la actuación de Slim Faste – Animación musical gratuita ofrecida por la Ciudad

? Bar Léopold a las 18.30 h

? Bar Lescapade a las 19.45 h

* 11 de agosto de 2023: Animación musical gratuita ofrecida por la Ciudad:

? Café de la Ópera a las 18.30 h

? Les Mères Veilleuses y Brasserie du Château a las 19.45 h

* 08 de septiembre de 2023: Animación musical gratuita ofrecida por la Ciudad con Grand Large y Les Cousins

? Le Marigny a las 18:00 h

? Le Progrès a las 19.15 h

? Burger Café a las 20.30 h

* Am 12. Mai 2023: Kostenlose musikalische Unterhaltung, die von der Stadt angeboten wird: mit der Gruppe Do à Do (Lunéville Ambiance Musique Rock)

? Café de l’Opéra um 18:30 Uhr

? Les Mères Veilleuses und Brasserie du Château um 19:45 Uhr

* Am 09. Juni 2023: Mit der Gruppe Truck Drivers

Le Marigny um 18 Uhr

Le Progrès um 19:15 Uhr

Burger Café um 20:30 Uhr

* Am 22. Juli 2023: Mit dem Auftritt von Slim Faste – Kostenlose musikalische Unterhaltung, die von der Stadt angeboten wird

? Bar Leopold um 18:30 Uhr

? Bar Lescapade um 19:45 Uhr

* 11. August 2023: Kostenlose musikalische Unterhaltung, die von der Stadt angeboten wird :

? Café de l’Opéra um 18:30 Uhr

? Les Mères Veilleuses und Brasserie du Château um 19:45 Uhr

* Am 08. September 2023: Kostenlose musikalische Unterhaltung, die von der Stadt mit Grand Large und Les Cousins angeboten wird

? Le Marigny um 18 Uhr

? Le Progrès um 19:15 Uhr

? Burger Café um 20:30 Uhr

Mise à jour le 2023-04-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS