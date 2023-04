CONCERT À L’ÉGLISE JEANNE D’ARC Quai de Strasbourg, 12 mai 2023, Lunéville.

L’association des amis de site Jeanne d’Arc de Lunéville vous présente un concert avec la participation de l’harmonie Jeanne d’Arc de Dombasle sur Meurthe ce 12 mai 2023 à 20h30 à l’église Jeanne d’Arc de Lunéville. Renseignements au 03.83.42.01.03.. Tout public

Vendredi 2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 . 0 EUR.

Quai de Strasbourg église Jeanne d’Arc

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The association of the friends of the site Jeanne d’Arc of Lunéville presents you a concert with the participation of the harmony Jeanne d’Arc of Dombasle sur Meurthe this May 12, 2023 at 8:30 pm in the church Jeanne d’Arc of Lunéville. Information at 03.83.42.01.03.

La asociación de los amigos del sitio Jeanne d’Arc de Lunéville presenta un concierto con la participación de la armonía Jeanne d’Arc de Dombasle sur Meurthe el 12 de mayo de 2023 a las 20h30 en la iglesia Jeanne d’Arc de Lunéville. Información en el 03.83.42.01.03.

Der Verein der Freunde der Stätte Jeanne d’Arc von Lunéville präsentiert Ihnen ein Konzert unter Mitwirkung der Harmonie Jeanne d’Arc von Dombasle sur Meurthe am 12. Mai 2023 um 20.30 Uhr in der Kirche Jeanne d’Arc von Lunéville. Informationen unter 03.83.42.01.03.

Mise à jour le 2023-04-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS