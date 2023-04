CONCERT BAROQUE Chapelle du Château, 7 mai 2023, Lunéville.

Concert baroque avec Joseph-Antoine Lorenzitti : : Messe à grande symphonie – Domine salvum fac Regem avec l’Ensemble la Chapelle de Bonsecours :

C’est grâce aux travaux de René Depoutot sur la vie musicale en Lorraine à la fin du XVIIIème siècle que nous en savons un peu plus sur Joseph-Antoine Lorenzitti qui naquît, semble-t-il, vers 1739 à Majorque. Peu d’éléments nous permettent d’en savoir beaucoup plus sur ce compositeur et violoniste qui fut de 1763 à 1789 maître de chapelle de la cathédrale de Nancy. Plus de 250 ans après l’arrivée de Joseph-Antoine Lorenzitti, La Chapelle de Bonsecours propose d’évoquer en musique ce musicien peu connu en Lorraine, qui passa 33 années de sa vie au service de la Primatiale de Nancy. L’ensemble, constitué pour l’occasion d’un orchestre sur instruments anciens, de solistes vocaux et d’un chœur de ripiénistes, propose de reprendre deux pièces majeures laissées à la postérité par le maître de musique nancéien, dans un style à la croisée des époques baroques et préclassiques.. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-07 . 15 EUR.

Chapelle du Château Place d ela 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Baroque concert with Joseph-Antoine Lorenzitti :: Mass with great symphony – Domine salvum fac Regem with the Ensemble la Chapelle de Bonsecours :

Thanks to the work of René Depoutot on musical life in Lorraine at the end of the 18th century, we know a little more about Joseph-Antoine Lorenzitti who was born, it seems, around 1739 in Majorca. Little is known about this composer and violinist, who was from 1763 to 1789 Kapellmeister of the Cathedral of Nancy. More than 250 years after the arrival of Joseph-Antoine Lorenzitti, La Chapelle de Bonsecours proposes to evoke in music this little known musician in Lorraine, who spent 33 years of his life at the service of the Primatiale of Nancy. The ensemble, composed for the occasion of an orchestra on ancient instruments, vocal soloists and a choir of ripenists, proposes to perform two major pieces left to posterity by the master of music from Nancy, in a style at the crossroads of the baroque and pre-classical periods.

Concierto barroco con Joseph-Antoine Lorenzitti :: Messe à grande symphonie – Domine salvum fac Regem con el Ensemble la Chapelle de Bonsecours :

Gracias a los trabajos de René Depoutot sobre la vida musical en Lorena a finales del siglo XVIII, conocemos un poco mejor a Joseph-Antoine Lorenzitti que nació, al parecer, hacia 1739 en Mallorca. Poco se sabe de este compositor y violinista que fue Kapellmeister de la catedral de Nancy de 1763 a 1789. Más de 250 años después de la llegada de Joseph-Antoine Lorenzitti, La Chapelle de Bonsecours propone evocar en música a este músico poco conocido en Lorena, que pasó 33 años de su vida al servicio de la Primatiale de Nancy. El conjunto, formado para la ocasión por una orquesta de instrumentos de época, solistas vocales y un coro de maduristas, propone interpretar dos grandes piezas legadas a la posteridad por el maestro de música de Nancy, en un estilo a caballo entre el barroco y el preclásico.

Barockkonzert mit Joseph-Antoine Lorenzitti :: Messe à grande symphonie – Domine salvum fac Regem mit dem Ensemble la Chapelle de Bonsecours :

Dank der Arbeiten von René Depoutot über das Musikleben in Lothringen am Ende des 18. Jahrhunderts wissen wir etwas mehr über Joseph-Antoine Lorenzitti, der anscheinend um 1739 auf Mallorca geboren wurde. Über den Komponisten und Violinisten, der von 1763 bis 1789 Kapellmeister an der Kathedrale von Nancy war, gibt es nur wenige Hinweise, die es uns ermöglichen, mehr über ihn zu erfahren. Mehr als 250 Jahre nach der Ankunft von Joseph-Antoine Lorenzitti schlägt La Chapelle de Bonsecours vor, diesen in Lothringen wenig bekannten Musiker, der 33 Jahre seines Lebens im Dienst der Primatialkirche von Nancy verbrachte, musikalisch in Erinnerung zu rufen. Das Ensemble, das aus einem Orchester auf historischen Instrumenten, Gesangssolisten und einem Ripienistenchor besteht, schlägt vor, zwei der wichtigsten Stücke, die der Musikmeister aus Nancy der Nachwelt hinterlassen hat, in einem Stil zwischen Barock und Vorklassik wiederzugeben.

