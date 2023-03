EXPOSITION ENTRE CHIENS ET LOUPS – HISTOIRES DE BÊTES Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle . Une exposition proposée par l’Association Saint-Clément, ses Fayences et son Passé. Le patrimoine faïencier des entreprises célèbres est à l’honneur dans les différents espaces de la médiathèque. Renseignements au 03.83.73.78.78 / adultes@delunevilleabaccarat.fr. adultes@delunevilleabaccarat.fr +33 3 83 73 78 78 https://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ Association des faienceries de St clément

