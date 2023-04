EXPO-VENTE DE BROCHU 50 rue de la République, 22 avril 2023, Lunéville.

Expo-vente de BROCHU : La célèbre artiste peintre québécoise expose ses oeuvres jusqu’au 30 avril à l’agence lunévilloise RG Graphisme. Elle sera d’ailleurs présente le samedi 22 avril pour un vernissage ouvert à tous les amateurs de ses toiles (vieille ville de Québec, personnages, paysages…).. Tout public

Samedi 2023-04-22 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-22 . 0 EUR.

50 rue de la République

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



BROCHU?s exhibition and sale: The famous Quebec painter exhibits her works until April 30 at the Lunévilloise agency RG Graphisme. She will be present on Saturday April 22 for a vernissage open to all lovers of her paintings (old city of Quebec, characters, landscapes?).

Exposición y venta de BROCHU: La famosa pintora quebequesa expone sus obras hasta el 30 de abril en la agencia RG Graphisme de Lunévilloise. Estará presente el sábado 22 de abril para un vernissage abierto a todos los amantes de sus cuadros (casco antiguo de Quebec, personajes, paisajes…).

Verkaufsausstellung von BROCHU: Die berühmte Malerin aus Quebec stellt ihre Werke bis zum 30. April in der Agentur RG Graphisme in Lunéville aus. Am Samstag, den 22. April, findet eine Vernissage statt, an der alle Liebhaber ihrer Gemälde (Altstadt von Québec City, Personen, Landschaften usw.) teilnehmen können.

Mise à jour le 2023-04-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS