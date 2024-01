MEURICE 2027 [DERNIÈRES PLACES] Théâtre de Lunéville Lunéville, samedi 25 mai 2024.

Samedi 2024-05-25 20:30:00

Meurice est votre candidat. Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat précédent a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, le personnel politique actuel brille par son génie, son honnêteté, son altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

Théâtre de Lunéville

Lunéville 54300



