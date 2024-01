HYPNOSE, SUPER CHÉRIE MJC Jacques Prévert Lunéville, mercredi 31 janvier 2024.

HYPNOSE, SUPER CHÉRIE MJC Jacques Prévert Lunéville Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-31 18:30:00

fin : 2024-01-31

Hypnose, super chérie. Inconscient et réalité

L’hypnose revient de loin car elle était déjà utilisée il y a plus d’un siècle. Un peu oubliée, elle est réapparue comme le retour du refoulé. Si elle puise sa source dans l’inconscient, qu’en est-il de l’inconscient ?

Il s’agit pour nous plutôt d’aborder ici la question de l’hypnose thérapie, de son utilisation, de son application thérapeutique et de ses limites.

Conférence présentée par Philippe Rumbach, psychanalyste. Entrée libreTout public

0 EUR.

MJC Jacques Prévert 1 rue Maurice Cosson

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est info@mjcluneville.fr



L’événement HYPNOSE, SUPER CHÉRIE Lunéville a été mis à jour le 2024-01-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS