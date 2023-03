Découvrir le métier de lunetier artisanal. Lunette Patrice Pointet Oyonnax Catégories d’Évènement: Ain

Découvrir le métier de lunetier artisanal. Lunette Patrice Pointet, 1 avril 2023, Oyonnax. Découvrir le métier de lunetier artisanal. 1 et 2 avril Lunette Patrice Pointet Patrice Pointet vous accueille dans son atelier Oyonnaxien pour vous faire découvrir le métier de lunetier artisanal.

Au programme : La façon ancestrale Démonstrations de fabrication manuelle de montures de lunettes en acétate de cellulose, corne de buffle, bois. La manière plus moderne Impression 3D / Machine à commande numérique.

LUNETTE D’ÉCAILLE DE TORTUES MARINES DES ESPÈCES

LUNETTE D'ÉCAILLE DE TORTUES MARINES DES ESPÈCES

« Eretmochelys imbricata » Profitez des JEMA pour découvrir ce savoir-faire typique du territoire !

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 lunetterie Lunette artisanale fait main Patrice POINTET

