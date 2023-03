Exposition photographique : Trésors d’Amazonie Lunery BIT MEHUN SUR YEVRE Lunery Catégories d’Évènement: Cher

Cher Lunery . Cette exposition est située dans le Tiers lieu « le Cercle » à Rosières, et vient en complément de l’exposition

permanente qui présente l’œuvre surréaliste d’Anti avec de nombreuses sculptures ainsi que plusieurs

artistes et graffeurs, qui exposent leur travail.

Ce lieu chargé d’histoire, ancienne cité paroissiale des usines Rosières à Lunery, est à découvrir avec son

musée, deux salles d’exposition, salle de réunion, fablab, résidence d’artistes, jardin surréaliste et

fantastique, guinguette, ressourcerie et bientôt la salle de spectacle réhabilitée. Venez découvrir cette exposition : Trésor d’Amazonie du photographe Nicolas Cégalerba. Cette exposition présente une cinquantaine de photographies sur la faune et la flore de Guyane, trésors vivants d’une beauté rare et souvent méconnus. Lecerclerosieres@gmail.com +33 6 78 19 01 68 Thiers-lieu

