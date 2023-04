Visite du Tissage du Ronchay Rue des Poitreaux, 21 juin 2023, Luneray.

Créé en 1845 par Daniel Lardans, le Tissage du Ronchay est l’un des derniers tissages en France. La société transforme essentiellement du jute mais Marion Diarra Lardans, 6ème génération de la famille a rejoint en 2020 son père et son oncle, Etienne et Nicolas Lardans, et mise sur le tissage du lin pour développer un projet « Made in Normandy » avec le lin cultivé et teillé localement.

L »Office de Tourisme Terroir de Caux, vous invite à venir visiter l’usine !

Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme – Départ à 14h!.

Rue des Poitreaux

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Created in 1845 by Daniel Lardans, the Tissage du Ronchay is one of the last weavings in France. The company mainly transforms jute but Marion Diarra Lardans, 6th generation of the family, joined her father and uncle, Etienne and Nicolas Lardans, in 2020 and is betting on linen weaving to develop a « Made in Normandy » project with locally grown and dyed linen.

The Terroir de Caux Tourist Office invites you to visit the factory!

Limited number of places, reservation required at the Tourist Office – Departure at 2pm!

Creada en 1845 por Daniel Lardans, la Tissage du Ronchay es una de las últimas fábricas de tejidos de Francia. La empresa transforma principalmente yute, pero Marion Diarra Lardans, sexta generación de la familia, se unió a su padre y su tío, Etienne y Nicolas Lardans, en 2020 y apuesta por el tejido de lino para desarrollar un proyecto « Made in Normandy » con lino cultivado y teñido localmente.

La Oficina de Turismo Terroir de Caux le invita a visitar la fábrica

Plazas limitadas, reserva obligatoria en la Oficina de Turismo – ¡Salida a las 14:00!

Die Tissage du Ronchay wurde 1845 von Daniel Lardans gegründet und ist eine der letzten Webereien in Frankreich. Das Unternehmen verarbeitet hauptsächlich Jute, doch Marion Diarra Lardans, die sechste Generation der Familie, schloss sich 2020 ihrem Vater und ihrem Onkel, Etienne und Nicolas Lardans, an und setzt auf die Leinenweberei, um ein Projekt « Made in Normandy » mit lokal angebautem und gefärbtem Leinen zu entwickeln.

Das »Office de Tourisme Terroir de Caux, » lädt Sie zur Besichtigung der Fabrik ein!

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich – Abfahrt um 14 Uhr!

