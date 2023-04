Les ateliers découvertes – Badminton Gymnase, 26 mai 2023, Luneray.

Les ateliers découvertes vous proposent une séance de badminton dans le programme sport et bien-être !.

2023-05-26 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-26 11:30:00. .

Gymnase

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



The discovery workshops offer you a badminton session in the sport and well-being program!

Los talleres de descubrimiento le ofrecen una sesión de bádminton en el programa de deporte y bienestar

Die Entdeckungswerkstätten bieten Ihnen im Rahmen des Programms Sport und Wohlbefinden eine Badminton-Sitzung an!

Mise à jour le 2023-03-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité