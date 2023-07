Fête de Lunel Lunel Saint-Félix-de-Lunel Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Félix-de-Lunel Fête de Lunel Lunel Saint-Félix-de-Lunel, 21 juillet 2023, Saint-Félix-de-Lunel. Saint-Félix-de-Lunel,Aveyron Fête du village de Lunel du vendredi 21 au dimanche 23 juillet..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Lunel

Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie



Lunel village festival from Friday July 21 to Sunday July 23. Fiesta Mayor de Lunel, del viernes 21 al domingo 23 de julio. Dorffest in Lunel von Freitag, dem 21. bis Sonntag, dem 23. Juli.

