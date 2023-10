« LE REVE D’HERBERT – SAINTE LUCIE A LUNEL Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Lunel « LE REVE D’HERBERT – SAINTE LUCIE A LUNEL Lunel, 8 décembre 2023, Lunel. Lunel,Hérault « Le rêve d’Herbert » – Sainte-Lucie à Lunel Le 8 décembre 2023 – 18h30 EVENEMENT / SPECTACLE

Emplacement : Centre-ville Tél : 04 67 87 83 94 Tout public – Gratuit.

« Herbert’s dream? Saint Lucia in Lunel December 8, 2023 ? 6:30pm EVENT / SHOW

Location : Downtown Tel : 04 67 87 83 94 Public ? Free « El sueño de Herbert Santa Lucía en Lunel 8 de diciembre de 2023 ? 18h30 EVENTO / ESPECTÁCULO

Lugar : Centro de la ciudad Tel: 04 67 87 83 94 ¿Abierto al público? Gratis « Der Traum von Herbert » ? St. Lucia in Lunel Am 8. Dezember 2023 ? 18:30 Uhr VERANSTALTUNG / AUFFÜHRUNG

