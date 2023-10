LE REVIVRE DE LA PESCALUNE 2023 Lunel, 27 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Les 27, 28 & 29 octobre prochains, Lunel sera en fête avec le Revivre de la Pescalune !

Trois jours de rendez-vous autour des traditions taurines sont proposés au public.

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Lunel organise un Revivre de La Pescalune..

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . .

Lunel 34400 Hérault Occitanie



On October 27, 28 & 29, Lunel will be celebrating with the Revivre de la Pescalune!

Three days of traditional bullfighting events.

For the second year running, the town of Lunel is organizing a Revivre de La Pescalune.

Los días 27, 28 y 29 de octubre, Lunel estará de fiesta con el Revivre de la Pescalune

El público podrá disfrutar de tres días de tradiciones taurinas.

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Lunel organiza la Revivre de la Pescalune.

Am 27., 28. & 29. Oktober dieses Jahres wird Lunel mit dem Revivre de la Pescalune gefeiert!

Drei Tage lang werden dem Publikum Termine rund um die Stierkampftraditionen angeboten.

Zum zweiten Jahr in Folge organisiert die Stadt Lunel ein Revivre de La Pescalune.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT PAYS DE LUNEL