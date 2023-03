CONCERT ORGUE & TROMPETTE Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault . EUR 5 12 La Ville de Lunel et les Amis de l’orgue de Lunel vous proposent un concert Orgue et trompette le 26 mars prochain à l’Église Notre-Dame-du-Lac. Pour ce rendez-vous, l’association a convié Christopher Hainsworth à l’orgue et Nicolas Planchon et Dominique Bougard à la trompette. Concert Orgue & Trompette Date(s) : 26 mars 2023 – 17h

Emplacement : Eglise Notre-Dame-du-Lac

Tél : 06 86 85 01 80 Tarifs : 12 € (normal – 10 € (adhérent) – 5 € (étudiant) +33 6 86 85 01 80 ©Ville de Lunel

