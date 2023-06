Fête de la musique à Lunel Lunel 34400 Lunel, 21 juin 2023, Lunel.

Et cette édition 2023 de la Fête de la Musique, le départ sera donné à la gare de Lunel où les voyageurs seront accueillis en musique dès 7h30 par l’École de musique de Lunel ! Il y aura également de l’animation dès 8h30 sur le cours Gabriel Péri : l’École de Musique sera au rendez-vous pour que les gens assis en terrasse profitent de ce début de journée en musique. Puis à partir de 17h30, le programme se déploiera dans différents lieux de la ville avec différents groupes ou formations, de quoi laissez le choix à chacune et chacune de faire son propre programme de la Fête de la musique à Lunel ! Car il y en aura pour tous les goûts et tout au long de la soirée : alors n’hésitez pas et venez célébrer toutes les musiques à Lunel !

Lunel 34400 Cours Gabriel Péri Lunel 34400 Hérault Occitanie

