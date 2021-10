Lunel : 2e édition du Salon de l’Emploi, « un moment important pour faciliter la rencontre entre les candidats et les employeurs » L’Espace Castel, 7 octobre 2021, Lunel.

L’Espace Castel, le jeudi 7 octobre à 09:30

Pour accompagner la reprise et après la réussite de la première édition, organisée dans l’urgence et qui avait réuni 751 visiteurs, cette seconde édition se veut encore être un des moments forts du territoire, « le salon est un moment important pour faciliter la rencontre entre les candidats et les employeurs, dans un contexte qui reste très marqué par la crise sanitaire », précise l’adjointe au maire de Lunel, Sonia Mokaddem. Une attitude combative partagée par Chrystel Guery, directrice service jeunesse et vie associative, « nous avons cherché à tenir compte des retours des visiteurs, un grand nombre souhaitait plus de recruteurs, pour cette édition nous avons donc cherché à proposer plus d’espaces, plus de stands ». Parmi ceux-ci on pourra retrouver : Accompagnement et insertion par l’emploi ; Aide aux CV, aux lettres de motivation et CV vidéo ; Espace dédié aux jeunes avec le Point Information Jeunesse ; Escape game sur les métiers du bâtiment avec la CAPEB ; Stands pour les recruteurs. Un cinquantaine d’entreprises sont attendus lors de l’évènement. Votre entreprise souhaite participer à l’événement ? Rien de plus simple, il suffit de contacter le Service Entreprises du Pôle Emploi au 04 67 83 53 11 ou au [entreprise.lunel@pole-emploi.net](mailto:entreprise.lunel@pole-emploi.net).

Entrée libre

L'Espace Castel Lunel



