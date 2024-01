CINEMARDI Lunel, mardi 13 février 2024.

CINEMARDI Lunel Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 15:00:00

fin : 2024-02-13

CinéMardi – Séance – Médiathèque Intercommunale de Lunel – Mardi 13 Février – 15h

Projection Cinémardi

Un mardi par mois, nous vous proposons une séance de ciné-club. La projection est suivie d’un échange afin de partager la passion du cinéma, de susciter réflexions et découvertes. Les informations sur la programmation seront affichées au Pôle musique et cinéma et sur la TV au rez-de-chaussée

Mardi 13 février à 15h

Médiathèque intercommunale – Lunel

Public adulte. Entrée libre. . Gratuit

Infos : 04 67 99 06 51

.

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie



L’événement CINEMARDI Lunel a été mis à jour le 2024-01-16 par OT PAYS DE LUNEL