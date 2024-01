CONCERT BAL O’GADJO Lunel, samedi 27 janvier 2024.

CONCERT BAL O’GADJO Lunel Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:30:00

Espace Georges Brassens – Tout public – Entrée libre

Dans la limite des places disponibles

Informations au 04 67 87 83 94

Naviguant sur un flot enivrant de musiques de l’Est, et poussé

par un fort vent du Sud, Bal O’Gadjo entraîne dans la danse un

public conquis par ses cadences chaleureuses. Depuis 2005 les

5 musicien.ne.s du groupe poursuivent leur travail d’ouverture

et de rencontre entre les musiques et chants traditionnels du

monde, au fil de 6 albums sans cesse enrichis par le parcours

de chacun. Épices d’Orient, fougue balkanique, malt et brumes

irlandaises, nous entraînent dans un road music alerte et créatif !

Lucie Gibaux : Clarinette, Chant

Lucile Magnan : Violoncelle, Chant

Fabien Bucher : Guitare, Mandoline

Paul Oliver : Violon, Mondole Algérien

Samuel Wornom : Derbouka, Doholla, Cajon

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie



