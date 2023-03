Les artisans de la restauration du patrimoine bâti des Causses du Quercy Lunegarde Lunegarde Catégories d’Évènement: Lot

Lunegarde

Les artisans de la restauration du patrimoine bâti des Causses du Quercy Lunegarde, 1 avril 2023, Lunegarde. Les artisans de la restauration du patrimoine bâti des Causses du Quercy 1 et 2 avril Lunegarde Samedi 1er avril de 14h à 18h : A l’atelier de menuiserie de Jean-Baptiste ARBELET à Lunegarde, venez à la rencontre des artisans de la marque Valeurs Parc naturel sur la restauration du patrimoine bâti : maçons, charpentiers, menuisiers, muraillers seront présents pour vous parler de leur travail, vous faire découvrir des démonstrations et vous proposer des ateliers d’initiation. programme destiné à tout public.

Dimanche 2 avril à 14h à la mairie d’Issendolus: Sébastien POUSSE, murailler pierre sèche, adhérent de la marque Valeurs Parc naturel, nous propose la visite d’un chantier de pose de calades à la chaux et joints de sable. Lunegarde lunegarde Lunegarde 46240 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@parc-causses-du-quercy.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 maçonnerie pierre sèche Parc naturel régional des Causses du Quercy

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Lunegarde Autres Lieu Lunegarde Adresse lunegarde Ville Lunegarde Departement Lot Lieu Ville Lunegarde Lunegarde

Lunegarde Lunegarde Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunegarde/

Les artisans de la restauration du patrimoine bâti des Causses du Quercy Lunegarde 2023-04-01 was last modified: by Les artisans de la restauration du patrimoine bâti des Causses du Quercy Lunegarde Lunegarde 1 avril 2023 Lunegarde Lunegarde Lunegarde

Lunegarde Lot