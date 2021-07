La turballe École Jules Verne La Turballe, Loire-Atlantique Lune Rouge École Jules Verne La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Dans le cadre des Attendus, des Mercredis de l'été, ce spectacle est sur réservation [ici](https://www.billetweb.fr/pro/lesmercredis) Un spectacle visuel et rythmé, où la pyrotechnie et les flammes s'entremêlent pour le plaisir des yeux. Un univers poétique créant ainsi une atmosphère onirique, ou grâce, force et maitrise se fondent en harmonie.

