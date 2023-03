Lune et sens / Balade crépusculaire et sensorielle Nadillac Nadillac Catégories d’Évènement: Lot

Lot Nadillac Au crépuscule, entre chien et loup, c’est le moment propice à l’éveil des sens. Au travers de cette balade, découvrez la

biodiversité du site Natura 2000 des vallées du Vers et de la Rauze d’une façon originale, au-delà de votre vision habituelle.

Ses chauves-souris, ses insectes nocturnes, sa flore … vivez l’expérience les yeux fermés pour appréhender la nature vivante avec tous vos autres sens !

Cette balade sera co-animée par Colin Borie, animateur nature et éducateur à l’environnement, Jacques Soulayres, Président de l’association Voir Ensemble et Dominique Rombaut, chargée de mission Natura 2000 au Parc et spécialiste des chauves-souris.

Elle comporte une sensibilisation au handicap visuel grâce au partenariat avec l’association Voir Ensemble et elle est

adaptée aux personnes voyantes et aux personnes présentant des déficiences visuelles. Infos » Parc / 05 65 24 20 50 JEROME_MOREL

