Lune CCM Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

Lune Texte et direction de lecture Pamela Ghislain Samedi 23 mars, 11h30 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T11:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T11:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Lecture

Prix SACD de la dramaturgie francophone

Lune Bogaert décide de déposer plainte contre l’État pour inaction envers l’égalité homme-femme. Le jour même, elle commence un sit-in devant le tribunal en signe de protestation. Elle entame ensuite une grève de la faim. Son acte politi-que, largement médiatisé, bouleverse l’intimité d’autres personnes autour d’elle : la secrétaire qui a accueilli sa plainte et son avocat, un maître du barreau qui a accepté de la défendre gratuitement.

À travers le point de vue des trois personnages, la pièce tisse une toile, entre intime et politique, autour d’une figure féminine centrale, sorte de pilier au milieu du tumulte.

Motrice du changement, Lune Bogaert incarne un monde en mouvement qui soulève bien des questions. Ce personnage contemporain pose un acte politique fort et se heurte à l’opinion publique et à sa violence, révélant la dimension tentaculaire des inégalités hommes-femmes.

Pamela Ghislain est comédienne et autrice. Avec Sandrine Desmet, elle crée la compagnie Kaori, pour porter à la scène son projet de La Trilogie du Cri, dont Lune est le 2e volet. À travers cette œuvre, Pamela Ghislain souhaite créer des personnages féminins consistants et complexes, loin des traditionnelles « femme de… », « fille de… », « mère de… ». Des femmes qui s’emparent et font évoluer des thématiques contemporaines fortes, à l’instar de Anna et Lune.

De la même autrice :

Anna, Lansman Éditeur, 2020

Zarma !, écrit en collabo-ation avec une classe de CM2 de la Seyne-sur-mer, Le Revest, Les Cahiers de l’égaré, 2021

Avec Nelmendy Emmanuela Bazile, Élisa Delorme, Wood-Kendy Louis

Lecture accessible aux personnes aveugles et malvoyantes

Prédominance du texte sur la scénéographie

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « billetterie@lesfrancophonies.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555109010 »}, {« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/223394062857361 »}]

lecture Les zébrures du printemps

© Christophe Péan