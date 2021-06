Lundis Sportifs : Yoga du rire Plage des Bretons 44420 La turballe, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, La turballe.

Lundis Sportifs : Yoga du rire

Plage des Bretons 44420 La turballe, le lundi 26 juillet à 10:30

Remettre du rire dans sa vie par des techniques psychocorporelles et respiratoires simples et drôles avec des exercices ludiques d’évacuation du stress, d’écoute de soi et d’échanges bienveillants.

Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:30:00 2021-07-26T11:45:00