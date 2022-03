Lundi saint, mardi saint, mercredi saint Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Basilique Sainte-Marie-Madeleine, le mardi 12 avril à 18:30

**Lundi saint (11 avril)** 12h15 Messe **Mardi saint (12 avril)** 7h Laudes 12h15 Office du milieu du jour ### 18h30 Messe chrismale à Auxerre (pas de messe à Vézelay) **Mercredi saint (13 avril)** 7h Laudes 12h15 Messe avec le chant des psaumes 18h Vêpres

Entrée libre

Vers la Passion Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay Yonne

