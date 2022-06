Lundi pourri au Foyer du TROC Bergerac, 20 juin 2022, Bergerac.

Lundi pourri au Foyer du TROC Bergerac

2022-06-20 18:00:00 – 2022-06-20 22:00:00

Bergerac 24100

Au Foyer du TROC, espace Lagabrielle, un tout dernier « lundi pourri » sera organisé lundi 20 juin par Marianne Rimbaud : comme d’habitude, rendez-vous dès 18h et jusqu’à 22h, pour un apéro convivial et une surprise de la cheffe !

Au programme : un food-truck, des bières fraîches, vous, nous, et du théâtre ! On vous en dit plus très vite.

