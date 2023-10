Lundi littéraire #29 Le 360 Paris Music Factory Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Le lundi 20 novembre 2023

de 19h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Chaque lundi soir, un écrivain vient évoquer son actualité, mais aussi son univers, ses mondes, ses lectures, ses musiques et son cinéma, son histoire, son œuvre, et pourquoi pas ses rêveries les plus secrètes. Une série de rencontres imaginées par les éditions Zulma, au restaurant du 360 Paris Music Factory.

Lundi littéraire #29 : Audur Ava Olafsdottir



« Olafsdottir est une fée : elle est incroyable, elle parvient à parler de choses très quotidiennes, d’une banalité à pleurer, et à rendre ça fascinant, magique, charmant, délicieux » France Inter

Auður Ava Ólafsdóttir poursuit, depuis Rosa candida, une œuvre d’une grande finesse, qui lui a notamment valu le Nordic Council Literature Prize, la plus haute distinction décernée à un écrivain des cinq pays nordiques. Encensée par la presse, elle est aussi la lauréate du plus prestigieux prix littéraire islandais, pour Ör, et du Prix Médicis étranger pour Miss Islande. Elle revient pour notre plus grand plaisir à l’occasion d’un lundi littéraire nous présenter son nouveau roman Éden, une ode au pouvoir infini des mots qui explore notre faculté à déjouer les paradoxes de l’existence, à nous réinventer. Un régal d’humour et d’humanité.

Venez à la rencontre d’Audur Ava Olafsdottir et découvrez l’œuvre, l’histoire et les univers de la reine des Lettres islandaises.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/audur-ava-lundis-litteraires/

Audur Ava Olafsdottir