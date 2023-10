Lundi littéraire #28 Le 360 Paris Music Factory Paris, 6 novembre 2023, Paris.

Le lundi 06 novembre 2023

de 19h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Chaque lundi soir, un écrivain vient évoquer son actualité, mais aussi son univers, ses mondes, ses lectures, ses musiques et son cinéma, son histoire, son œuvre, et pourquoi pas ses rêveries les plus secrètes. Une série de rencontres imaginées par les éditions Zulma, au restaurant du 360 Paris Music Factory.

Lundi littéraire #28 : Hubert Haddad



« L’artiste se déplace innocemment dans la jungle dense du visible, derrière l’arbre où nous croyons tous voir la forêt. Ce que sur la toile il figure n’est plus l’objet unanime de nos veilles, mais le monstre refoulé de la perception. L’investigation authentique plus solitaire que jamais s’exerce dans les mille directions de l’imaginaire qui seul peut ouvrir les portes de la perception à l’infinité sensible du monde. » Hubert Haddad, peintre et écrivain à l’œuvre considérable, revient au 360 Paris Music Factory pour nous présenter le fruit de vingt ans de travail. L’art et son miroir est un vaste essai qui nous propose un regard créatif et fécond sur la vie et l’œuvre de plus de 120 maîtres incontournables ou méconnus. Bien au-delà d’une classique histoire de l’art, L’art et son

miroir est un inventaire de cette prodigieuse diversité : le musée intérieur d’un immense écrivain.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/hubert-haddad-lundis-litteraires/

Hubert Haddad