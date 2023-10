Lundi littéraire #27 Le 360 Paris Music Factory Paris, 16 octobre 2023, Paris.

Le lundi 16 octobre 2023

de 19h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Chaque lundi soir, un écrivain vient évoquer son actualité, mais aussi son univers, ses mondes, ses lectures, ses musiques et son cinéma, son histoire, son œuvre, et pourquoi pas ses rêveries les plus secrètes. Une série de rencontres imaginées par les éditions Zulma, au restaurant du 360 Paris Music Factory.

Lundi littéraire #27 : Wilfried N’Sondé



Chanteur, compositeur et romancier, Wilfried N’Sondé a fait une entrée remarquée en littérature avec Le Cœur des enfants léopards, son premier roman. Il y évoque son enfance en banlieue après son arrivée en France dans un style unique, entre autobiographie et rêve. Cet enfant de Brazzaville porte dans toute son œuvre un regard aiguisé et sensible sur la marginalité, les quartiers et leur violence. Et s’il quitte finalement l’imaginaire des villes contemporaines pour le roman historique, c’est pour mieux interroger l’esprit de résistance qui anime les personnages de ses romans. Ainsi dans son nouveau roman l’auteur nous emporte merveilleusement dans un Kongo sous occupation portugaise sur les traces de Kimpa Vita, La Reine aux yeux de lune, qui incarne pour ses fidèles l’espoir d’un avenir meilleur quand ses détracteurs la réduisent au rang de sorcière.

Venez à la rencontre de Wilfried N’Sondé et découvrez l’œuvre, l’histoire et les univers de cet écrivain porteur d’espoir. Une soirée animée par Kerenn Elkaïm.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/wilfried-nsonde-lundis-litteraires/

Wilfried N’Sondé