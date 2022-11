Lundi du Doc : Mission régénération + discussion Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-11-21 20:30:00 – 2022-11-21 23:00:00

Côte-d’Or Semur-en-Auxois 5.5 5.5 EUR Venez découvrir le documentaire captivant et résolument optimiste narré par Woody Harrelson : « MISSION RÉGÉNÉRATION ».

La projection sera suivie d’une discussion avec JULIE CHAUDRON, maraîchère biologique à Genay (21). MISSION RÉGÉNÉRATION – (1h40) – VF

Documentaire américain de Joshua Tickell et Rebecca Harrell Tickell

avec Woody Harrelson, Patricia Arquette, David Arquette.

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes. De quelle manière la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir votre corps et finalement sauver notre monde ?

Bande annonce : https://youtu.be/PLT_ScMJA2Q

