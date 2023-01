Lundi du Doc : « Mauvaises Filles » + débat Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or 5.5 EUR MAUVAISES FILLES

Documentaire d’Emérance Dubas

Durée : 1h11

Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme tant d’autres femmes, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été placées en maison de correction à l’adolescence. Aujourd’hui, portée par une incroyable force de vie, chacune raconte son histoire et révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles » jusqu’à la fin des années 1970 en France. + d’infos : www.etoilecinema.com https://www.etoilecinema.com/ L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

